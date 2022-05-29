رغم المنع ..احتجاجات على غلاء المعيشة بالدار البيضاء(فيديو )
نظمت “الجبهة الاجتماعية المغربية” ، صباح اليوم الأحد 29 ماي ، وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
واحتشد المتظاهرون في وقفة للتنديد بغلاء المعيشة رغم اعلان سلطات الدار البيضاء منع المسيرة، حيث أصدر محافظ مقاطعات الدار البيضاء آنفا قرارا يقضي بمنع المسيرة الاحتجاجية انطلاقا من ساحة النصر بالنفوذ الترابي لعمالة أنفا، بناء على “عدم احترامها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وحفاظا على الأمن والنظام العامين”.
وكانت الجبهة، وهي ائتلاف من النقابات والأحزاب والجمعيات اليسارية، قد دعت الى المشاركة في المسيرة للمطالبة بخفض الأسعار حيث جاء في بيان لها ان المسيرة تاتي ضد ”اكتواء أوسع الفئات الشعبية بلهيب الأسعار، خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد الغذائية الأساسية، مع غياب أبسط مقومات العيش الكريم للملايين من الأسر التي سحقها الفقر والبطالة والهشاشة”.
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لماذا تمنع هذه المسيرة الإحتجاجية على علم أنهم يطالبون الحكومة بأن تراعي بجدية حالة الفقير الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش فهذا ليس عيب…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي الشعب المغربي يطالب الحكومة سوى بالتدخل الفوري لوقف هذه الزيادات المهولة في حق المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية… فهذا من حقه كمواطن مغربي…
كلنا متضامنين مع هؤلاء المتضاهريين الذين يطالبون الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع من أجل المعيشة والاسعار الملتهبة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً…
في نظري ليس لهم حق في منع هذه الاحتجاجات ضد الغلاء المعيشي التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً بالاخص الوضعية الصعبة الراهنة…
إنه غضب المغاربة على هذه الارتفاعات الساروخية الغلاء المعيشي والظروف التي يعيشها الشعب المغربي حتى الأجور لم تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله أسطوانة كل مرة تكرر ولا فائدة ولا أذن ساغية …
يجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا للحد من هذآ الغلاء المعيشي والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها الإنسان…
يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بجدية متطلبات المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى لأن أصلا الطبقة البورجوازية لاتشعر بالفقير وهي تعيش وضعية رفاهية ولايهمها الفقير الذي يموت جوعا عطشا وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
المواطن المغربي البسيط الذي يتخبط مع الزمن الذي طالما عانى منه الفقير يريد عيشة كريمة وراضية وذالك بتحقيق متطلباته..
مسيرة ضد الغلاء من حق المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة الفقر والهشاشة والمجاعة والبطالة وووووو وووووووو وغيرها فلا يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بمنعهم…
لو كنت مكانهم لتضامنت معهم لأنني مواطن مغربي أشعر كما يشعرون والانسان لايشعر بأخيه كما يقال المثل المغربي ما يحس بالمزود غير لمغبوط به وانتهى الكلام..
كلنا نطمع في هذه الحكومة الجديدة أن تراعي متطلبات المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ولهذا نطالبها بالزيادة في الأجور والمعاشات وبهذه الطريقة نكون شيئا ما خففنا من وضعيتنا المعيشية الصعبة الراهنة..
هذآ ما عاد سخط الشعب المغربي على الحكومة الجديدة التي كان يطمع في حكومة تراعي بجدية متطلبات المواطن المغربي البسيط..ولكن للاسف الشديد العكس صحيح…
ربما هذه الاحتجاجات كان من ورائها شيئا ما والله أعلم…
الله يسر يارب
لي بغى يحس الوضع ديالو ينوض يخدم ماشي يتسنى الدولة
يسبب هذا الغلاء المعيشي والظروف التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً بالاخص البطالة التي دفعت شبابنا إلى الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب ونتمنى من الحكومة أن تراعي بجدية للمواطن الذي يضحي بحياته إلى التهلكة وسببها عدم التسير والتصرف والتدبير…
نحن دولة الحق والقانون ودولة ديمقراطية وليس دولة النهب والسرقة والفساد المالي والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية في حق المواطن المغربي البسيط الذي يتخبط مع الزمن….
شكرا لهؤلاء المتظاهرين الذين قاموا بهذه الاحتجاجات السلمية متكلمين بلسان الشعب المغربي.. ونتمنى أن تصل الرسالة إلى الحكومة.
عاش المغرب منذ سنتين بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا أزمة صعبة جدا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بالمغرب لهذا يجب على الحكومة الجديدة أن تراعي بجدية للمواطن البسيط..