رغم المنع ..احتجاجات على غلاء المعيشة بالدار البيضاء(فيديو )

2022-05-29 / 20:43
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هبة بريس - الرباط

نظمت “الجبهة الاجتماعية المغربية” ، صباح اليوم الأحد 29 ماي ، وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

واحتشد المتظاهرون في وقفة للتنديد بغلاء المعيشة رغم اعلان سلطات الدار البيضاء منع المسيرة، حيث أصدر محافظ مقاطعات الدار البيضاء آنفا قرارا يقضي بمنع المسيرة الاحتجاجية انطلاقا من ساحة النصر بالنفوذ الترابي لعمالة أنفا، بناء على “عدم احترامها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وحفاظا على الأمن والنظام العامين”.

وكانت الجبهة، وهي ائتلاف من النقابات والأحزاب والجمعيات اليسارية، قد دعت الى المشاركة في المسيرة للمطالبة بخفض الأسعار حيث جاء في بيان لها ان المسيرة تاتي ضد ”اكتواء أوسع الفئات الشعبية بلهيب الأسعار، خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد الغذائية الأساسية، مع غياب أبسط مقومات العيش الكريم للملايين من الأسر التي سحقها الفقر والبطالة والهشاشة”.

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