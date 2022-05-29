دوري الأبطال.. 3 عوامل رئيسية تقوي حظوظ الوداد الرياضي للتتويج باللقب القاري

2022-05-29 / 20:10
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عبد العزيز أرجدال : هبة سبور

يسعى الوداد الرياضي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، عندما يواجه نظيره الأهلي المصري، في النهائي المقرر غدا الاثنين بداية من الثامنة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

مكونات الوداد الرياضي يحدوها طموح كبير من أجل تحقيق الفوز أمام الأهلي المصري والإبقاء في كأس الأبطال بالمغرب، خاصة وأن مجموعة من العوامل تقف في صف الفريق المغربي لحسم اللقب لصالحه.

عامل الأرض والجمهور

سيتسلح فريق الوداد الرياضي خلال هذه المباراة بعاملي الأرض والجمهور، حيث يقام النهائي على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء باعتباره المعقل الأزلي للفريق المغربي.

وسيكون زملاء يحيى جبران مؤازرين بالآلاف من جماهيرهم وسيلعبون على أرضهم، ما سيمنحهم حافزا قويا من أجل تحقيق الفوز والظفر باللقب القاري.

الرغبة في الانتقام

يسعى فريق الوداد الرياضي للثأر لنفسه من نهائي رادس سنة 2019 بعدما سرق منه اللقب أمام الترجي التونسي.

ويعتبر هذا العامل حافزا إضافيا للاعبي والطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي من أجل الإبقاء على اللقب في مدينة الدار البيضاء، خاصة وأن نهائي رادس لازال غصة في حلق مكونات الفريق المغربي، وسيكون التتويج بلقب هذه النسخة من دوري الأبطال بمثابة ثأر بالنسبة للوداد.

قوة الخط الهجومي

يتوفر الوداد الرياضي على أقوى خط هجومي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما تمكن خطه الهجومي من تسجيل 20 هدفا.

ومن مميزات الفريق الأحمر أن أهدافه الـ 20 في دوري الأبطال تناوب على تسجيلها 9 لاعبين مختلفين، إذ لا يعول الفريق على لاعب أو لاعبين فقط من أجل التسجيل بل تأتي الحلول مع جميع اللاعبين.

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