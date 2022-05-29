فرنسا… حوت قاتل يسبح في نهر السين وفشل محاولات اعادته للبحر

هبة بريس - وكالات

تسبب وصول حوت قاتل من نوع “أوركا” في استنفار رجال الإنقاذ الفرنسيين بعدما وصل إلى نهر السين.

وحاول خبراء الحياة البحرية ورجال الإنقاذ إعادة الحوت إلى المياه المالحة بعدة وسائل منها استخدام مكبرات صوت لإعادة بث الأصوات التي تحدثها الحيتان لإرشاده في اتجاه المياه المالحة ، لكنها باست بالفشل ليتقرر التخلص من الحوت بالموت الرحيم .

ولفت الموقع إلى أن طول الحوت يصل إلى نحو 4 أمتار، مشيرا إلى أنه تم رصده داخل نهر السين منذ 16 مايو/ أيار الجاري.

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