تفاصل واقعة التسمم الجماعي لتلاميذ بزاكورة ودعوات لتكثيف عمل لجان المراقبة داخل المؤسسات

ادريس بيكلم – هبة بريس

كشف رئيس الجمعية الجهوية إنصاف لحماية وتوجيه

المستهلك بدرعة تافيلالت، مروان قراب أن المعطيات التي توصلت بها الجمعية الجهوية إنصاف لحماية وتوجيه المستهلك بدرعة تافيلالت، تفيذ أن مجموعة من تلاميذ وتلميذات مؤسسة ابتدائية تابعة لمجموعة مدارس اوريز بأكدز (اقليم زاكورة) تعرضوا لحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة اللمجة بالمطعم المدرسي للمؤسسة، وعلى إثرها نقل المصابين منهم إلى المستشفى المحلي باكدز.

ويتعلق الأمر بمغص معوي أحس به التلاميذ المصابين بعد تناولهم حليبا معلبا وبيسكويت أثناء وجبة اللمجة بالمطعم المدرسي للمؤسسة، وذلك يوم الخميس 26 ماي الجاري حسب بيان توضيحي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزاكورة، توصلت الجمعية بنسخة منه.

وأضاف قراب في تصريح خص به جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أنه وحرصا على سلامة التلاميذ وحمايتهم كمستهلكين من المواد المقدمة غير الصالحة للاستهلاك، أو التي قد تعرض صحتهم للخطر وما لا تحمد عقباه، فإن الوزارة الوصية والاكادميات التابعة لها بجهة درعة تافيلالت خصوصا وجهات المملكة عموما، مدعوة إلى ضرورة تفعيل وإلزامية توفير البطائق الصحية للمستخدمين وللأطر العاملة بالمطاعم المدرسية ومطابخ الداخليات والمرافق التابعة لها بشكل دوري، وانتقاء اطر ومستخدمين تتوفر فيهم شروط السلامة الصحية والكفاءة لتقلد هذه المهام الموكولة إليهم، وتكوينهم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وللتلاميذ كلما دعت الضرورة خصوصا على مستوى الداخليات بصفة عامة.

كما دعا الناشط في مجال حماية المستهلك، إلى ضرورة الحرص على استقبال السلع والمتنوجات الغذائية التي يستفيد منها هؤلاء الأطفال والتلاميذ في ظروف صحية جيدة ومطابقة للشروط والمعايير القانونية المتخذة واللازمة تضمن سلامة المنتوج، وإخضاعها لمراقبة قانونية صارمة من قبل الأطر المتخصصة والمسؤولين عن التخزين والتبريد داخل هذه المؤسسات، خصوصا أثناء وبعد استلام السلع، وضرورة توفرها على وثائق سلامة وجودة المنتوج، ومراقبة تاريخ بداية وانتهاء صلاحيته وفحصه حتى وإن كانت مدة صلاحيته سارية…، فضلا عن احترام الشروط الضرورية لمراحل التخزين والتبريد إلى حين تقديمه للاستهلاك مع الحفاظ على عينة من المنتوج والأغذية المقدمة تحسبا لأي نوع من حالات المرض أو تسمم مفترض حرصا على سلامة المستهلك.

وحث المتحدث المسؤولين والمكلفين بطلبات اقتناء اللحوم داخل هذه المؤسسات على اقتناء اللحوم الحمراء والبيضاء المعتمدة صحيا، خصوصا أن هناك مجموعة من المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي يجب أن تخضع لشروط الجودة والسلامة، ومتأتية من مؤسسات معتمدة صحيا، وتفادي اقتنائها من مصادر غير خاضعة للمراقبة أو مجهولة المصدر، و تعميم هذه التدابير والشروط القانونية اللازمة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المشابهة.

وشدد قراب على ضرورة تفعيل وتكثيف عمل لجان المراقبة داخل المؤسسات سواء التابعة لها أو التابعة للسلطات الإقليمية أو الصحية والقطاعات الساهرة على مراقبة وتتبع جودة الخدمات الصحية والغذائية المقدمة للأطفال والتلاميذ المستهلكين داخل هذه المؤسسات.

مؤكدا على أن جمعيته، تتبع هذا الملف والقيام بتجميع كل المعطيات المتعلقة به وفقا لاختصاصات الجمعية بناء على القانون 08-31 القاضي باتخاذ التدابير لحماية المستهلك، كما أننا في الجمعية سيتم إصدار بلاغ صحفي حول هذه القضية مباشرة بعد إعداد تقرير حول الموضوع.

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