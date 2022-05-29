بعثة المنتخب المغربي تغادر أرض الوطن في اتجاه مدينة “سينسيناتي” الأمريكية

هبة بريس - الرياضة

توجهت بعثة المنتخب الوطني المغربي الأول، صباح اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا لمواجهة منتخب بلاد العم سام في مباراة ودية.

وسيلتقي أسود الأطلس مع منتخب أمريكا وديا يوم 2 يونيو بداية من 00.30 صباحا بالتوقيت المغربي، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي تنتظره مبارتان امام كلا من منتخب ليبيريا وجنوب أفريقيا برسم إقصائيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقرر تنظيمها بالكوت دفوار.

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