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شفشاون ..رحلة مدرسية تنتهي بغرق تلميذ في منطقة “أقشور” السياحية

2022-05-29 / 19:03
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقي تلميذ مصرعه غرقا ، اليوم الأحد 29 ماي ، في منطقة “أقشور” السياحية التابعة ترابيا لاقليم شفشاون .

وبحسب مصادر محلية فان التلميذ البالغ من العمر 14 عاما، كان رفقة أساتذته وزملائه التلاميذ في رحلة مدرسية بمنطقة أقشور قبل ان يلقى مصرعه غرقا مخلفا حالة من الصدمة والحزن بين رفاقه ومدرسيه .

وانتقلت عناصر الدرك الملكي مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، الى عين المكان للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادثة، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي بمدينة شفشاون.

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