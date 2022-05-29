هاشتاغ “سر مهني ” يكشف خبايا صادمة وكواليس الأبواب المغلقة

هبة بريس - الرباط

انتشر قبل أيام قليلة هاشتاغ يحمل اسم “سر مهني “، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، هدفه مشاركة المتابعين لأسرار مهنية يزاولونها قد تغيب عن البعض .

وأطلقت احدى الصفحات الفايسبوكية الهاشتاغ الذي خلف جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب تقاطر كم هائل من “الأسرار” و”حقائق ” وصفت بالصادمة والمرعبة ، حيث كشفت عدد الرسائل مايقع خلف الابواب المغلقة من “مخالفات مهنية “.

وتفاعل نشطاء عبر المنصات الاجتماعية، مع “الهاشتاغ” حيث تناقلوا الرسائل المجهولة التي كشفت جانبا ” غير نزيها ” في عدد من المهن ، فيما شكك جانب اخر من المتابعين في الرسائل وصحة ماتتضمنه من “مغالطات” غرضها تشويه بعض المهن لاغير .

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0