هاشتاغ “سر مهني ” يكشف خبايا صادمة وكواليس الأبواب المغلقة
هبة بريس - الرباط
انتشر قبل أيام قليلة هاشتاغ يحمل اسم “سر مهني “، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، هدفه مشاركة المتابعين لأسرار مهنية يزاولونها قد تغيب عن البعض .
وأطلقت احدى الصفحات الفايسبوكية الهاشتاغ الذي خلف جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب تقاطر كم هائل من “الأسرار” و”حقائق ” وصفت بالصادمة والمرعبة ، حيث كشفت عدد الرسائل مايقع خلف الابواب المغلقة من “مخالفات مهنية “.
وتفاعل نشطاء عبر المنصات الاجتماعية، مع “الهاشتاغ” حيث تناقلوا الرسائل المجهولة التي كشفت جانبا ” غير نزيها ” في عدد من المهن ، فيما شكك جانب اخر من المتابعين في الرسائل وصحة ماتتضمنه من “مغالطات” غرضها تشويه بعض المهن لاغير .
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كل المهن فيهم خبايا واسرار فضيعة وصادمة غير الله يحفظنا وصافي