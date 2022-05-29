وزان ..مطالب باحداث مستشفى للأمراض النفسية

هبة بريس – مكتب طنجة

طالب منتخبون باقليم وزان ، من وزير الصحة خالد ايت الطالب بايلاء عناية للصحة النفسية بالاقليم من خلال احداث مركز استشفائي منخصص في الامراض العقلية.

ونوه منتخبون ونواب برلمانيون وممثلو المجتمع المدني باقليم وزان، بمجهودات وزير الصحة خالد ايت الطالب ، خلال لقاء تواصلي الجمعة الماضي عقب الزيارة التي قام بها ايت الطالب لاقليم وزان لورش بناء المركز الاستشفائي .

جدير بالذكر ان خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية قام بزيارة ورش بناء المركز الاستشفائي الاقليمي بوزان انطلاقا من اصلاح وتأهيل القطاع الصحي وايضا في اطار اعادة هيگلة العرض الصحي الوطني وتعزيزه على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وتتوخى هذه المؤسسة الاستشفائية تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة، ويتم تشييدها حاليا على مساحة إجمالية تفوق 7 هكتارات منها 31340 متر مربع مغطاة، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة .

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