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ليفربول يطلب فتح تحقيق في أحداث نهائي أبطال أوروبا

2022-05-29 / 16:02
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هبة بريس

ألقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والسلطات الفرنسية، باللوم على جماهير ليفربول في تأخير انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت، في حين أن الشرطة البريطانية تقول إن مشجعي الريدز “كانوا مثاليين”، بحسب ما أفادت شبكة “سكاي نيوز”.

وتأخر انطلاق المباراة بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي، لأكثر من نصف ساعة، حيث كافح رجال الأمن للتعامل مع الجماهير حول الملعب.

وطالب نادي ليفربول لكرة القدم بفتح تحقيق بعد تعرض جماهيره لأعمال عنف خارج ملعب المباراة في باريس، مع استخدام الغاز المسيل للدموع بشكل متكرر.

واعتبر الوزير البريطاني، براندون لويس، في تصريح لشبكة سكاي نيوز أنه تم استخدام “أسلوب عدواني” ضد مشجعي ليفربول، ووصفه بأنه أمر “مثير للقلق”

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تعليق واحد

  1. جمهور عدواني ولا تستحيي القول انه متالي العلامة الجيدة لجمهور الريال اما جمهور ليفربول فلا زال يضم مجموعات مشاغبة من بقايا الهوليجنز

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