مصر.. السجن المشدد 15 عاما لأبو الفتوح وعزت

هبة بريس _ متابعة

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، الأحد، بالسجن المؤبد على 14 متهمًا، ومعاقبة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، ورئيس حزب “مصر القوية”، المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، و7 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة نائب رئيس حزب “مصر القوية” محمد القصاص وآخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القيادي الإخواني السابق، أمين عام اتحاد الأطباء العرب ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص وآخرين، لمحكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

كما أسندت النيابة في تحقيقاتها إلى أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت محكمه جنايات القاهرة، قضت قبل أسابيع بالسجن المؤبد على محمود عزت بعد إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ “اقتحام الحدود الشرقية”.

وتصنف الحكومة المصرية جماعة الإخوان “تنظيما إرهابيا

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