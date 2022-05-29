بنكيران: التوقيع على التطبيع يتجاوزنا ونحن ” حزب الدولة “
هبة بريس _ الرباط
عاد ابن كيران خلال افتتاح المؤتمر الجهوي للحزب بمراكش، اليوم الأحد للحديث ، عن قرار التطبيع مع اسرائيل
وقال الامين العام لحزب البيجيدي ، “صحيح لا يمكن أن نوقع على ذلك الاتفاق ونخرج بين عشية وضحاها لمعارضة التطبيع، الذي كان يتجاوزنا، لأنه مرتبط بظروف الدولة ونحن حزب الدولة”
وفيما يشبه الإعتراف قال ابن كيران أن ” السجل السياسي في المغرب يخلو على حد تعبيره من أحزاب اعترفت بأخطاءها كما فعل حزبه العدالة التنمية قبل ان يضيف ” أنا شخصيا قدمت اعتذاري، وأجدده عن الأخطاء والمخالفات”
واعترف عبد الإله ابن كيران أنه أخطأ عندما لم يتوقع عواقب رفع الدعم على المحروقات، نظرا لتوقعه بأن فتح التنافس بين الشركات العاملة في القطاع سيؤدي إلى خفض ثمن هذه المادة الحيوية
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22 تعليقات
عذر أقبح من زلة، السياسي عندما يخطأ لا يعتذر وحسب بل يعتزل السياسة كليا
على اي حزب تتكلم ياسيد بنكران حزب اللهب والسرقة والفساد المالي والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية وووووو لقد افسدتم البلاد بقراراتكم التافهة وبسببها افلسنا والآن تقولون أنه حزب العدالة والتنمية….
يقول المثل المغربي ما يحس بالمزود غير لمغبوط به ياسيد بنكران…
ما كفايا تمثيليات علينا واستهزاءات علينا والنفاق بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم هههههههههههه…
يا سيد بنكيران كن ولو مرة واحدة في حياتك تقول الحق بدون نفاق…
لقد خنت العهد والامانة ياسيد بنكران في فترة رئاستكم ولحد الآن لازلنا نقاسي بسببكم…
لا داعي النفاق ياسيد بنكران لقد سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم اتقوا الله فينا …
هو السبب الرئيسي في ارتفاع ساروخي في المحروقات حسبنا الله ونعم الوكيل ..
أنت تتقضى أجرة تعيش بها حياتك كلها ولازالت تطمع في أجرة المسكين الذي اهلكه الزمن الذي طالما عانى من متاعب الحياة ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أنا كمواطنة مغربية لايمكنني ان اسمع مثل هذا الكلام الذي لا محل له من الاعراب هههههههههههه والله أكبر منافق على وجه الأرض.
أنت تتقضى أجرة أكثر من أجرة الموظف بعشرة مرات هههههههههههه ولازالت تطمع في المزيد
لا اعرف لحد الآن لم ترحل عن السياسة …أرحل بكرامتك أحسن من الذل والإهانة هههههههههههه.
لقد حطمت الإقتصاد الوطني بالمغرب ولاسيما المحروقات ياسيد بنكران وهلكت جيب الفقير الا يكفيك هذآ فماذا تريد أيضا منا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لطفك بنا يآرب من هؤلاء المفسدين الذين افسدوا البلاد ولهبوا أموال الشعب المغربي والآن يريدون زعزعة الاستقرار السياسي بتصرفاتهم الرذيلة والافعال اللاخلاقية وعدم المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
إنه استغل المسكين والفقير كما أنه يحمل ضغينه في قلبه ضد الشعب المغربي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا الحرباء حتى الارض التي يمشي عليها تتبرأ منه وتكرهه. هذا الشبه انسان كله خبث وعبث.هو اشد نفاقا من الشيطان. سيبيع روحه ليرجع الى الحكم. اتمنى من الله ان يرينا فيه برهانه في الساعات القليلة.اميييين يا رب!
لوْ كنت مكانك لانـتـحرتُ،
فجهنم مأراك سواء انتحرت أو متّ موتة كلاب..لأن المنافقين في الدرك الاسفل من جهنّم
نحن دولة ديمقراطية حقيقية وسيد بنكيران غير ديمقراطي فهو ديكتاتوري يحب العيش على غيره من أموال الشعب المغربي فهو يمص دمي المسكين الذي اهلكه الزمن ولا حولة ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم…
كل ما اقوله في حق هذآ الرجل هو يجب عليه ان يترك السياسة وإن يذهب الى الحج لغسل ذنوب الناس التي تراكمت عليه …
أنا هذا الشخص لامثلني أي شيء في الوجود كلهم متشابهين سوسية كلهم اصحاب المصالح فقط..