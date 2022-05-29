بنكيران: التوقيع على التطبيع يتجاوزنا ونحن ” حزب الدولة “

هبة بريس _ الرباط

عاد ابن كيران خلال افتتاح المؤتمر الجهوي للحزب بمراكش، اليوم الأحد للحديث ، عن قرار التطبيع مع اسرائيل

وقال الامين العام لحزب البيجيدي ، “صحيح لا يمكن أن نوقع على ذلك الاتفاق ونخرج بين عشية وضحاها لمعارضة التطبيع، الذي كان يتجاوزنا، لأنه مرتبط بظروف الدولة ونحن حزب الدولة”

وفيما يشبه الإعتراف قال ابن كيران أن ” السجل السياسي في المغرب يخلو على حد تعبيره من أحزاب اعترفت بأخطاءها كما فعل حزبه العدالة التنمية قبل ان يضيف ” أنا شخصيا قدمت اعتذاري، وأجدده عن الأخطاء والمخالفات”

واعترف عبد الإله ابن كيران أنه أخطأ عندما لم يتوقع عواقب رفع الدعم على المحروقات، نظرا لتوقعه بأن فتح التنافس بين الشركات العاملة في القطاع سيؤدي إلى خفض ثمن هذه المادة الحيوية

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