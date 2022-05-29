بحضور أزولاي… تكريم الراحلة الحاجة الحمداوية

2022-05-29 / 16:21
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نجلاء مزيان

احتضن مسرح محمد الخامس بالرباط، مساء يوم أمس السبت حفلا تكريميا للراحلة الحاجة الحمداوية تحت شعار “التعايش تحت سماء مغربية”.

و شارك في إحياء الحفل ثلاثة من ألمع نجوم الأغنية الشعبية و الطربية، وهم رايموند البيضاوية، و نجم العيطة حجيب فرحان، و النجم المتألق عبد العالي أنور.

و عرفت هذه الأمسية حضور شخصيات وازنة على رأسها أندريه أزولاي المستشار السياسي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، و الذي يعد من النخب الاجتماعية والسياسية الرفيعة في المغرب، بالاضافة إلى شخصيات اخرى.

و يشار أن هذا الحفل يندرج ضمن المبادرات التي تقوم بها جمعية “أمل لدعم الأطفال المصابين بداء السرطان” بهدف التخفيف من التكاليف المادية المتعلقة بعلاج هذا المرض.

و كذا إلى تثمين الهوية المتعددة للمغرب الذي ظل على الدوام “نموذجا للتعايش السلمي بين مختلف الشعوب والديانات التي تعاقبت عليه”.

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تعليق واحد

  1. ياهبة بريس غيري الصورةتقولين الحاجة وتضيفين صورة البندير.لاعلاقة.في القبر لاينفع البندير ولاطبل فقط العمل الصالح وكيف كانت علاقته او علاقتها مع الله تعالى.

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