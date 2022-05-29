بحضور أزولاي… تكريم الراحلة الحاجة الحمداوية
احتضن مسرح محمد الخامس بالرباط، مساء يوم أمس السبت حفلا تكريميا للراحلة الحاجة الحمداوية تحت شعار “التعايش تحت سماء مغربية”.
و شارك في إحياء الحفل ثلاثة من ألمع نجوم الأغنية الشعبية و الطربية، وهم رايموند البيضاوية، و نجم العيطة حجيب فرحان، و النجم المتألق عبد العالي أنور.
و عرفت هذه الأمسية حضور شخصيات وازنة على رأسها أندريه أزولاي المستشار السياسي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، و الذي يعد من النخب الاجتماعية والسياسية الرفيعة في المغرب، بالاضافة إلى شخصيات اخرى.
و يشار أن هذا الحفل يندرج ضمن المبادرات التي تقوم بها جمعية “أمل لدعم الأطفال المصابين بداء السرطان” بهدف التخفيف من التكاليف المادية المتعلقة بعلاج هذا المرض.
و كذا إلى تثمين الهوية المتعددة للمغرب الذي ظل على الدوام “نموذجا للتعايش السلمي بين مختلف الشعوب والديانات التي تعاقبت عليه”.
تعليق واحد
ياهبة بريس غيري الصورةتقولين الحاجة وتضيفين صورة البندير.لاعلاقة.في القبر لاينفع البندير ولاطبل فقط العمل الصالح وكيف كانت علاقته او علاقتها مع الله تعالى.