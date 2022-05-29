أشتوكة : إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 31 شخص

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكن تنسيق أمني بإقليم أشتوكة أيت باها ، صباح اليوم الاحد 29 ماي الجاري ، من إحباط عملية هجرة سرية( 31 مرشح ) على مستوى شاطى سيدي طوال بالجماعة الترابية سيدي بيبي ، بعد أن طوقت عناصر من الدرك مدعومة بعناصر من القوات المساعدة قارب مطاطي و حجز محرك وبراميل بنزين.

و جاءت عملية التوقيف على ضوء المعلومات دقيقة جمعتها المصالح الأمنية بسيدي بيبي إثر ترصد تحركات مشبوهة وغير اعتيادية لعدد من الأشخاص بجنبات شاطئ سيدي الطوال انتهت بتوقيف المعنين فوق يابسة الشاطئ في حالة تلبس بالإعداد لعملية هجرة سرية منظمة.

هذا، ويعيش شاطئ سيدي الطوال في هذه الأثناء استنفارا أمنيا قصد توقيف جميع المتورطين في هذه العملية، حيث سيتم توجيههم صوب مركز الدرك الملكي بسيدي بيبي قصد إستكمال الإجراءات القانونية.

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