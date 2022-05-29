القوات العمومية تتدخل بقوة لمنع المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع

2022-05-29 / 13:39
3
هبة بريس _ الرباط

حاصرت القوات العمومية المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع التي انطلقت من ساحة النصر بالدارالبيضاء صباح الأحد 29 ماي.

وعرفت المسيرة مشاركة حاشدة للمتظاهرين الذين جاؤوا للتعبير عن غضبهم من غلاء المعيشة، وتقييد حريات التعبير، وقمع الصحافة والتدوين.

ورفع المحتجون شعارات “كرامة، حرية عدالة اجتماعية” هي كلمة وحدة هاد الدولة فاسدة” ك “التظاهر حق مشروع والمخزن مالو مخلوع، الجماهير شوفي مزيان حقوق الإنسان”

وقررت سلطات البيضاء منع هذه المسيرة التي كان الغاية من تنظيمها الاحتجاج على غلاء الأسعار و”التضييق على الحريات” وكذا التطبيع مع إسرائيل،

وقالت تنسيقية “الجبهة الاجتماعية المغربية” في بيان سابق ” إنها تسلمت من سلطات الدار البيضاء قرارًا “لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية.. بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين”.

واستند القرار على “عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، والحفاظ على الأمن والنظام العامين”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزان ..مطالب باحداث مستشفى للأمراض النفسية

وزان ..مطالب باحداث مستشفى للأمراض النفسية

2022-05-29 / 18:10
Photo of تتويج المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة التميز الإفريقي في مجال الإدارة الإلكترونية

تتويج المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة التميز الإفريقي في…

2022-05-29 / 18:04
Photo of أشتوكة : إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 31 شخص

أشتوكة : إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 31 شخص

2022-05-29 / 16:34
Photo of حضره اخنوش ..اجتماع للاطلاع على سير أوراش و مشاريع بأكادير

حضره اخنوش ..اجتماع للاطلاع على سير أوراش و مشاريع…

2022-05-29 / 12:19
Photo of حرمة الله: وجه الداخلة سيتغير للأحسن بفضل وزراء حكومة أخنوش

حرمة الله: وجه الداخلة سيتغير للأحسن بفضل وزراء حكومة…

2022-05-29 / 10:23
Photo of طقس الأحد ..سحب غير مستقرة مع نزول قطرات مطرية

طقس الأحد ..سحب غير مستقرة مع نزول قطرات مطرية

2022-05-29 / 08:56
Photo of الشغب الرياضي ..ايداع 35 شخصا السجن الاحتياطي بطنجة

الشغب الرياضي ..ايداع 35 شخصا السجن الاحتياطي بطنجة

2022-05-28 / 20:06
Photo of وجدة .. توقيف عشريني متورط في ترويج أجهزة للغش في الإمتحانات

وجدة .. توقيف عشريني متورط في ترويج أجهزة للغش…

2022-05-28 / 19:25
Photo of احباط تهريب أسلحة نارية بمعبر سبتة المحتلة

احباط تهريب أسلحة نارية بمعبر سبتة المحتلة

2022-05-28 / 18:15
Photo of تورطوا في عمليات سحب أموال بطرق تدليسية.. توقيف 3 أشخاص بأزمور

تورطوا في عمليات سحب أموال بطرق تدليسية.. توقيف 3…

2022-05-28 / 17:50

‫3 تعليقات

  3. الانظمة القمعية تتشابه الفساد وقمع الشعب هو العنوان الذي يجمع الانظمة العربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق