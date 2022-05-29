القوات العمومية تتدخل بقوة لمنع المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع

هبة بريس _ الرباط

حاصرت القوات العمومية المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع التي انطلقت من ساحة النصر بالدارالبيضاء صباح الأحد 29 ماي.

وعرفت المسيرة مشاركة حاشدة للمتظاهرين الذين جاؤوا للتعبير عن غضبهم من غلاء المعيشة، وتقييد حريات التعبير، وقمع الصحافة والتدوين.

ورفع المحتجون شعارات “كرامة، حرية عدالة اجتماعية” هي كلمة وحدة هاد الدولة فاسدة” ك “التظاهر حق مشروع والمخزن مالو مخلوع، الجماهير شوفي مزيان حقوق الإنسان”

وقررت سلطات البيضاء منع هذه المسيرة التي كان الغاية من تنظيمها الاحتجاج على غلاء الأسعار و”التضييق على الحريات” وكذا التطبيع مع إسرائيل،

وقالت تنسيقية “الجبهة الاجتماعية المغربية” في بيان سابق ” إنها تسلمت من سلطات الدار البيضاء قرارًا “لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية.. بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين”.

واستند القرار على “عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، والحفاظ على الأمن والنظام العامين”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0