شبيبة الأحرار تستغرب” الرداءة التي بلغها الخطاب السياسي لأحد زعماء الماضي”
هبة بريس _ الرباط
التأم بمدينة الرباط يومه السبت 28 ماي 2022 اللقاء الوطني الأول لمكاتب المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية تحت إشراف الفيديرالية الوطنية للشبيبة والتجمعية
وإشادت الشبيبة التجمعية بالتدبير ” الجيد والمحكم للحكومة خلال هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة مما مكن من استقرار معظم المؤشرات الماكرواقتصادية و ساهم في الحفاظ على السيادة المالية للبلاد .
واستغربت ذات الجهة لمستوى الرداءة التي بلغها الخطاب السياسي لأحد زعماء الماضي في اشارة للامين العام لحزب العدالة والتنمية
وسجلت الشبيبة _ في اشارة لابنكيران- ان الأخير لازال ينهل من اللغة الشعبوية الغارقة في الانحطاط والمس بالحياة الشخصية للفرقاء السياسيين، وهو ما يسيء للمؤسسة الدستورية التي كان يرأسها ،
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
تعليق واحد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
أظن أن الرداءة بدأت من عضو حزب الحمامة، أما السيد بن كيران لم و لن يكن من الماضي، و هو فقط رد على اسلوب عضو حزب الحمامة.
كما قال اسحب الذيب ديالو نسحب الحمار.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.