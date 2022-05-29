شبيبة الأحرار تستغرب” الرداءة التي بلغها الخطاب السياسي لأحد زعماء الماضي”

هبة بريس _ الرباط

التأم بمدينة الرباط يومه السبت 28 ماي 2022 اللقاء الوطني الأول لمكاتب المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية تحت إشراف الفيديرالية الوطنية للشبيبة والتجمعية

وإشادت الشبيبة التجمعية بالتدبير ” الجيد والمحكم للحكومة خلال هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة مما مكن من استقرار معظم المؤشرات الماكرواقتصادية و ساهم في الحفاظ على السيادة المالية للبلاد .

واستغربت ذات الجهة لمستوى الرداءة التي بلغها الخطاب السياسي لأحد زعماء الماضي في اشارة للامين العام لحزب العدالة والتنمية

وسجلت الشبيبة _ في اشارة لابنكيران- ان الأخير لازال ينهل من اللغة الشعبوية الغارقة في الانحطاط والمس بالحياة الشخصية للفرقاء السياسيين، وهو ما يسيء للمؤسسة الدستورية التي كان يرأسها ،

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