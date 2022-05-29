جانب من اللقاء

شبيبة الأحرار تستغرب” الرداءة التي بلغها الخطاب السياسي لأحد زعماء الماضي”

2022-05-29 / 12:49
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هبة بريس _ الرباط

التأم بمدينة الرباط يومه السبت 28 ماي 2022 اللقاء الوطني الأول لمكاتب المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية تحت إشراف الفيديرالية الوطنية للشبيبة والتجمعية

وإشادت الشبيبة التجمعية بالتدبير ” الجيد والمحكم للحكومة خلال هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة مما مكن من استقرار معظم المؤشرات الماكرواقتصادية و ساهم في الحفاظ على السيادة المالية للبلاد .

واستغربت ذات الجهة لمستوى الرداءة التي بلغها الخطاب السياسي لأحد زعماء الماضي في اشارة للامين العام لحزب العدالة والتنمية

وسجلت الشبيبة _ في اشارة لابنكيران- ان الأخير لازال ينهل من اللغة الشعبوية الغارقة في الانحطاط والمس بالحياة الشخصية للفرقاء السياسيين، وهو ما يسيء للمؤسسة الدستورية التي كان يرأسها ،

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تعليق واحد

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
    أظن أن الرداءة بدأت من عضو حزب الحمامة، أما السيد بن كيران لم و لن يكن من الماضي، و هو فقط رد على اسلوب عضو حزب الحمامة.
    كما قال اسحب الذيب ديالو نسحب الحمار.
    و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.

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