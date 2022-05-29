حضره اخنوش ..اجتماع للاطلاع على سير أوراش و مشاريع بأكادير

هبة بريس _ الرباط

انعقد أول أمس الجمعة بأكادير، اجتماع من أجل الإطلاع على سير أوراش مشاريع مخطط التنمية الحضرية 2020-2024، وذلك استعدادا لموسم الصيف.

وعقد هذا الاجتماع الذي جرى بحضور والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير -إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، مع مدراء شركات التنمية المحلية، المتمثلة في كل من شركة التنمية المحلية وسوس ماسة تهيئة وشركة التنمية المحلية للسياحة وشركة التنمية المحلية أكادير الكبير للتنقلات الحضرية وممثلي قطاع التجهيز والماء بالإضافة إلى شركة العمران.

وقد همت العروض أساسا، الأشغال الكبرى بالمنطقة السياحية ومداخل المدينة، وبعض الشوارع الكبرى، إضافة إلى فضاءات وطرقات القرب التي من المنتظر أن تنتهي متم شهر يونيو.

أما بخصوص سير الأشغال على مستوى قصبة أكادير “أوفلا”، فقد وقف الاجتماع عند تقديم الشطر الأول الذي سوف يفتح في وجه الزوار خلال فترة الصيف، ويتعلق الأمر بعدد من المرافق الخارجية لسور القصبة تزامنا مع انطلاق خط “تليفيريك” منتصف شهر يوليوز.

ومن جهة أخرى ونظرا للاختناق المروري الذي يعرفه مدخل المدينة الشمالي “أورير-أنزا” خلال موسم الإصطياف من كل سنة، فقد تدارس الاجتماع كل الحلول والإجراءات الممكنة من أجل ضمان انسيابية حركة السير والجولان في هذا الشطر من المدينة.

وستعمل الجماعة بمعية الجهات المختصة على فتح العديد من الممرات الإستثنائية داخل المدينة، وفي المنطقة المحيطة بالشاطئ من أجل تجنب أي عرقلة لحركة السير خاصة في فترات الذروة التي تتزامن عادة مع عطلة نهاية الأسبوع.

وسوف تعزز هذه الممرات بعلامات تشوير جديدة لإخبار مستعملي الطريق بشتى الإختيارات المتاحة لهم كل حسب وجهته، حيث تقرر فتح الممرات المخصصة للحافلات العالية الجودة للسيارات استثناء في فترة الصيف لضمان جودة السير والجولان داخل المدينة، علاوة على تحويل بعض الساحات إلى مرابد مفتوحة بالمجان في وجه ساكنة المدينة والسائحين خلال هذه الفترة من السنة.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة أكادير كانت قد أطلقت منذ أسابيع عملية تنسيق ميدانية واسعة النطاق تهم عددا من المصالح المعنية من أجل الإستعداد لموسم الصيف، وذلك بتسريع وتيرة أشغال صيانة كل من الشاطئ والمساحات الخضراء والإنارة العمومية والطرقات من “أنزا” إلى “تيكيوين” لضمان جودة الخدمات المقدمة للمصطافين.

يذكر أن برنامج التنمية الحضرية لأكادير للفترة 2020 ـ 2024، الذي تم التوقيع على الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويله وتنفيذه خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 4 فبراير 2020، تقدر التكلفة المالية الإجمالية لتنفيذه بحوالي 6 ملايير درهم.

ويهدف هذا البرنامج إلى الارتقاء بمدينة أكادير كقطب اقتصادي متكامل، وقاطرة لجهة سوس ماسة، فضلا عن تكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية.

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