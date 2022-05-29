قرصنة شاشات مطار

عملية قرصنة تتسبب بعرض مقاطع إباحية على شاشات مطار دولي

2022-05-29 / 11:26
1
هبة بريس _ وكالات

فوجئ ركاب ينتظرون رحلاتهم في مطار “سانتوس دومونت” الدولي بمدينة ريو دي جانيرو بعرض مقاطع فيديو إباحية على شاشات الإعلانات، بسبب قرصنة معلوماتية استهدفت المرفق الجوي البرازيلي.

وانتشرت أخبار الاختراق الإلكتروني بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث التقط مسافرون صورا للقطات جنسية معروضة على الشاشات، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وأوضحت شركة “إنفرا إيرو” العامة التي تدير المطار أن القرصنة طاولت الشاشات المخصصة للإعلانات وليس تلك المستخدمة لعرض المعلومات بشأن الرحلات، إذ إن مسؤولية الأخيرة تقع على عاتق شركة أخرى.

وقالت الشركة في بيان إنها “اتخذت الإجراءات المناسبة وقدمت شكوى إلى الشرطة الفدرالية”.

وأضافت “ستبقى الشاشات المعنية مغلقة حتى تتمكن الشركة المسؤولة من ضمان سلامتها”.

وفيما وجد معظم مستخدمي الإنترنت الحادثة مضحكة، أعرب آخرون عن صدمتهم.

واشتكى أحدهم قائلا “يا لها من قلة احترام! تخيلوا المسافرين مع أطفال” في هذا الموقف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقاء دولي بالداخلة يبرز وجاهة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

لقاء دولي بالداخلة يبرز وجاهة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء…

2022-05-29 / 17:24
Photo of مصر.. السجن المشدد 15 عاما لأبو الفتوح وعزت

مصر.. السجن المشدد 15 عاما لأبو الفتوح وعزت

2022-05-29 / 15:49
Photo of لبنان.. ضبط مخدرات مع مواطن سعودي

لبنان.. ضبط مخدرات مع مواطن سعودي

2022-05-29 / 14:30
Photo of مولدوفا : احتشاد آلاف المتظاهرين مطالبين باستقالة الحكومة

مولدوفا : احتشاد آلاف المتظاهرين مطالبين باستقالة الحكومة

2022-05-29 / 14:04
Photo of اعتقال 68 شخصاً في باريس على هامش نهائي أبطال أوروبا

اعتقال 68 شخصاً في باريس على هامش نهائي أبطال…

2022-05-29 / 13:08
Photo of النيبال.. اختفاء طائرة على متنها 22 شخصا

النيبال.. اختفاء طائرة على متنها 22 شخصا

2022-05-29 / 10:57
Photo of مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ومحاصرة المصلين في المسجد القبلي

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ومحاصرة المصلين في المسجد القبلي

2022-05-29 / 09:23
Photo of حيلة ذكية تنقذ طفلة سنها 11 عاما من مجزرة تكساس

حيلة ذكية تنقذ طفلة سنها 11 عاما من مجزرة…

2022-05-28 / 23:38
Photo of المغرب يحصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

المغرب يحصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

2022-05-28 / 23:23
Photo of تونس ..القضاء يصدر أمرا بحظر سفر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

تونس ..القضاء يصدر أمرا بحظر سفر زعيم حركة النهضة…

2022-05-28 / 22:23

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق