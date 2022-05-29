حرمة الله: وجه الداخلة سيتغير للأحسن بفضل وزراء حكومة أخنوش
قال محمد الأمين حرمة الله، المنسق الجهوي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” بجهة الداخلة واد الذهب، أن ترأس الحزب للحكومة وتصدره للمشهد السياسي على مستوى الجهة يشعر منتخبيه بالمسؤولية.
حرمة، عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، وهو يتحدث، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي بجهة الداخلة واد الذهب، أكد أن الحزب يتوفر على المستوى الجهوي على كفاءات لا تكتفي بتشخيص المشاكل بقدر ما تقدم حلولا واقعية وملموسة.
وأشار في معرض كلمته إلى الظرفية الحالية الصعبة التي تشتغل على ضوئها الحكومة، المتسمة بارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية على المستوى العالمي، وما لذلك من انعكاس على المستوى الوطني، مشيرا في ذات السياق أن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، لن تستطيع في ظرف وجيز من حل المشاكل التي ورثتها عن الحكومات السابقة.
وعلى المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، يقول حرمة الله: “… حزبنا أعطى النموذج في المنطقة ودفع الشباب للعمل السياسي بعيدا عن القبلية وسطر برنامجا واعدا لإعادة الاعتبار لهذه الجهة”.
وتابع: “الجهة تدخل أفضل محطة تاريخية في خدمة مصالح الساكنة، وجه المدينة والجهة ككل سيتغير من خلال برامج مهيكلة واستثمارات بفضل الرعاية الملكية السامية وبفضل عزيز أخنوش ووزراء الحزب المؤمنين بالبرامج الملكية
21 تعليقات
بالعكس في الأقاليم الصحراوية المعيشة والاسعار منخفظة بالنصف في الداخل..
الحكومة الجديدة تعطي أهمية كبيرة في الأقاليم الصحراوية نهضة واسعة استراتجية جيدة وتنمية لم يسبق لها …
نحن الداخل من يأكل العصا في جميع القطاعات (المعيشة والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها الداخل المملكة أما بالنسبة للاقاليم الصحراوية المعيشة هناك ممتازة جدا لا من ناحية الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والمحروقات ووووووووووو ..
بفضل سياسة قائمة بين اخنوش ووزراء الحزب ستعطي قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها ونتمنى ان يستفيدوا الكل داخل والاقاليم الصحراوية على أنحاء المملكة المغربية بصفة عامة…
ان الحكومة الجديدة في الطريق الصحيح اتخذت نمادج جريئة لصالح الأقاليم الصحراوية المغربية وستكون نقطة مهمة جدا للتحسيس من مزاولة المهنة بنشاط ونزاهية ومصداقية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية..
نريد من الحكومة الجديدة أن تخدم الكل وليس الأقاليم الصحراوية تشمل استثماراتها داخل لأن الداخل جد ماسة إلى التغيير والاصلاح…
المغرب يريد منكم تغير السلوكات والغش ونهب أموال الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح يريد تنمية المهارات واستثمارات تعود بالنفع على العموم..
كلنا وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة واستقرار فنتمنى من السيد اخنوش رجل اعمال بامتياز وعقلاني يعرف التصرف في المال العام ومصلحة المواطنين نتمنى من وزراء الحزب الاستمرار في الالتزام بالمصداقية والشفافية وروح معنوية ووطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية…
أنا جندي في الداخلة ولا تتصوروا كيف اصف لكم الأقاليم الصحراوية كيف أصبحت بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده اصبحت جنة لا تستطيع الرجوع منها…
نحن أبطال الغذ وابطال الصحراء المغربية ولن نتخلى عنها حتى يرث الله الارض ومن عليها فبسيادة الحكومة الجديدة أصبحت الأقاليم الصحراوية تعرف نهضة واسعة استراتجية جيدة وتنمية لم يسبق لها مثيل..
جل ما قدمته الحكومة الجديدة لحد الآن فهو ممتاز جدا وسيعطي قفزة نوعية جيدة رغم الانتقادات الموجهة إلى الأقاليم الصحراوية المغربية فسنكافح عليها بشتى الطرق ولو يكلفنا ذالك ارواحنا فداه..
إنها حكومة بمعنى الكلمة وحكومة قوية وناجحة بسيادتها وسياستها الاستراتجية وبرنامج واستثمارات تعود بالنفع على الشعب المغربي من طنجة إلى كويرة.ونتمى التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء للسيد اخنوش مع ووزراء الحزب.
كلنا نطمع في هذه الحكومة الجديدة بالتغيير والاصلاح لمستقبل أفضل بكثير من السابق وعاش ملكنا الغالي دائما سباقا للخير وحماية المواطن المغربي..
إنها بشرى سارة الأقاليم الصحراوية نهضة واسعة استراتجية جيدة ودينامية فريدة من نوعها ونتمنى المزيد والمزيد من المثابرة والعطاء والنجاح الدائم لهذه الحكومة الجديدة..
كلنا متضامنين مع هذه الحكومة الجديدة من طنجة إلى كويرة لبناء مغرب أفضل بكثير من السابق ووفق الله السيد اخنوش رجل اعمال غني عن التعريف..
نستبشر خيرا من هذه الحكومة الجديدة وذالك بمجهودها الجبار في خدمة الوطن وشعارنا هو الله الوطن الملك فنحن وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.
سياسة قائمة وناجحة وهذا ما يجعلنا جد مرتاحين لها بخططها الطاكتيكية وسيادتها …
التوفيق والمزيد والمزيد من الازدهار والتقدم في الاستثمارات الناجحة التي تعود بالنفع على الأقاليم الصحراوية المغربية ..
بالفعل مسؤولية كبيرة تتحملها الحكومة الجديدة كان الله في عيونها لكي تحقق مطالب الشعب المغربي من مستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بالمغرب وهذا ما نراه وسيعود بالنفع على الجميع وبشرى سارة لكل المغاربة.وبالتوفق والمزيد من المثابرة والعطاء ياسيد اخنوش.
نتمنى هذه الاستثمارات تعم الفائدة للجميع من اقاليم صحراوية إلى داخل المملكة المغربية بصفة عامة…