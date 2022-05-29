حرمة الله

حرمة الله: وجه الداخلة سيتغير للأحسن بفضل وزراء حكومة أخنوش

2022-05-29 / 10:23
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هبة بريس _ الرباط

قال محمد الأمين حرمة الله، المنسق الجهوي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” بجهة ‏الداخلة واد الذهب، أن ترأس الحزب للحكومة وتصدره للمشهد السياسي على مستوى ‏الجهة يشعر منتخبيه بالمسؤولية.‏

حرمة، عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، وهو يتحدث، في الجلسة ‏الافتتاحية للمؤتمر الجهوي بجهة الداخلة واد الذهب، أكد أن الحزب يتوفر على المستوى ‏الجهوي على كفاءات لا تكتفي بتشخيص المشاكل بقدر ما تقدم حلولا واقعية وملموسة.‏

وأشار في معرض كلمته إلى الظرفية الحالية الصعبة التي تشتغل على ضوئها الحكومة، ‏المتسمة بارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية على المستوى العالمي، وما لذلك من ‏انعكاس على المستوى الوطني، مشيرا في ذات السياق أن الحكومة التي يرأسها عزيز ‏أخنوش، لن تستطيع في ظرف وجيز من حل المشاكل التي ورثتها عن الحكومات السابقة.‏

وعلى المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، يقول حرمة الله: “… حزبنا أعطى النموذج ‏في المنطقة ودفع الشباب للعمل السياسي بعيدا عن القبلية وسطر برنامجا واعدا لإعادة ‏الاعتبار لهذه الجهة”.‏

وتابع: “الجهة تدخل أفضل محطة تاريخية في خدمة مصالح الساكنة، وجه المدينة والجهة ‏ككل سيتغير من خلال برامج مهيكلة واستثمارات بفضل الرعاية الملكية السامية وبفضل ‏عزيز أخنوش ووزراء الحزب المؤمنين بالبرامج الملكية

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