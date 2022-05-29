حرمة الله: وجه الداخلة سيتغير للأحسن بفضل وزراء حكومة أخنوش
قال محمد الأمين حرمة الله، المنسق الجهوي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” بجهة الداخلة واد الذهب، أن ترأس الحزب للحكومة وتصدره للمشهد السياسي على مستوى الجهة يشعر منتخبيه بالمسؤولية.
حرمة، عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، وهو يتحدث، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي بجهة الداخلة واد الذهب، أكد أن الحزب يتوفر على المستوى الجهوي على كفاءات لا تكتفي بتشخيص المشاكل بقدر ما تقدم حلولا واقعية وملموسة.
وأشار في معرض كلمته إلى الظرفية الحالية الصعبة التي تشتغل على ضوئها الحكومة، المتسمة بارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية على المستوى العالمي، وما لذلك من انعكاس على المستوى الوطني، مشيرا في ذات السياق أن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، لن تستطيع في ظرف وجيز من حل المشاكل التي ورثتها عن الحكومات السابقة.
وعلى المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، يقول حرمة الله: “… حزبنا أعطى النموذج في المنطقة ودفع الشباب للعمل السياسي بعيدا عن القبلية وسطر برنامجا واعدا لإعادة الاعتبار لهذه الجهة”.
وتابع: “الجهة تدخل أفضل محطة تاريخية في خدمة مصالح الساكنة، وجه المدينة والجهة ككل سيتغير من خلال برامج مهيكلة واستثمارات بفضل الرعاية الملكية السامية وبفضل عزيز أخنوش ووزراء الحزب المؤمنين بالبرامج الملكية