توفيق بوعشرين : كل ما حولي يبعث على الحسرة.

هبة بريس _ الرباط

دون الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين رسالة مؤثرة قال فيها ” إن السجن غيره كثيرا”

ونشرت زوجة بوعشرين، على صفحتها على فيسبوك، رسالة لزوجها استهلها بالقول “بلا شك تسألين نفسك هل تغير توفيق بوعشربن وراء الشمس؟”قبل ان يجيب “أقول بلا مواربة : نعم تغيرت!”.

وأضاف بوعشرين في رسالته “لا تخرج من السجن كما دخلته، لا تغادره أبدًا بلا شهادة ولا مؤهلات ولا ملامح على ذاكرتك وروحك..”

وكتب بوعشرين،، “لا يوجد مخلوق يسجن ولا يتغير! حتى الحيوانات تتغير عندما تقع في الأسر و توضع في الأقفاص،،، مساحات الحنين اتسعت داخلي،، صرت أدمع لصورة أب يلعب مع طفله و لصورة هر يتبع أمه.. لقراءة جملة رضى ابني في رسالة: متى تعود يا بابا؟”.

وقال بوعشرين في عبارات مؤثرة “السجن بدد حب الحياة الجارف داخلي و ماعاد الموت يخيفني، صرت أسخر من كل شيء، كل ما حولي يبعث على الحسرة، حتى الذاكرة ما عدت أغرف منها كثيرا فهي تذكرني بما كنت وما أصبحت عليه”.

واضاف بوعشرين في رسالته “تعلمك جامعة السجن بلاغة الحكي و مهارة العيش وسط المأساة و دقة التقاط التفاصيل و ذكاء قراءة ملامح

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