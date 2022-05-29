الصورة تعبيرية

أقوى الجيوش في الشرق الأوسط ..مصر أولا والمغرب في المرتبة 55

2022-05-29 / 09:13
1
هبة بريس

حل الجيش المصري في المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش في الشرق الأوسط من حيث القوة العسكرية لعام 2022.

وحسب تصنيف موقع “غلوبال فاير باور”، جاء الجيش المصري في المرتبة الـ 12 في تصنيف أقوى جيوش العالم للعام 2022

.وجاءت تركيا في المرتبة 13، وإيران بالمرتبة 14، وإسرائيل في المرتبة الـ 18، بينما جاءت السعودية في المرتبة الـ 20.

وضع هذا التصنيف الجزائر في المرتبة 31، فيما حل العراق في المرتبة 34، والإمارات بالمرتبة 36، وأتت سوريا في المرتبة 47، والمغرب في المرتبة 55، والكويت في المرتبة 71، تلتها ليبيا في المرتبة 72، فالسودان بالمرتبة 73، ثم تونس في المرتبة 74، والأردن في المرتبة 75.

وحلت قطر في هذا التصنيف لأقوى جيوش العالم في المرتبة 77، وبعدها سلطنة عمان في المرتبة 78، فيما وضعت اليمن في المرتبة 80، وجاء لبنان في المرتبة 114.

يشار إلى أن هذا التصنيف يعتمد على أكثر من 50 عاملا لتحديد مكانة القوة العسكرية لأي دولة، مع الأخذ في الاعتبار القوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي.

في حين لا تحسب القوة النووية في هذا التصنيف الذي يعتمد على قياس القوة العسكرية التقليدية فقط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الطاقات المتجددة .. المغرب يتصدر إفريقيا

الطاقات المتجددة .. المغرب يتصدر إفريقيا

2022-05-29 / 10:43
Photo of وجدة .. انطلاق فعاليات المعرض الجهوي الرابع للاقتصاد الإجتماعي والتضامني

وجدة .. انطلاق فعاليات المعرض الجهوي الرابع للاقتصاد الإجتماعي…

2022-05-28 / 16:20
Photo of مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي: طنجة المتوسط في المركز السادس

مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي: طنجة المتوسط في المركز…

2022-05-28 / 09:47
Photo of إدارة الجمارك تعمم دورية حول “التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا “

إدارة الجمارك تعمم دورية حول “التبادل التجاري الحر بين…

2022-05-27 / 21:29
Photo of الغاز ..الشركات الإسبانية قلقة بشأن مستقبل العقود التي تربطها بالجزائر.

الغاز ..الشركات الإسبانية قلقة بشأن مستقبل العقود التي تربطها…

2022-05-27 / 18:14
Photo of البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 1.8%

البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 1.8%

2022-05-27 / 10:08
Photo of حتى متم أبريل.. ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى 1.5 مليون

حتى متم أبريل.. ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى 1.5…

2022-05-27 / 09:09
Photo of الحكومة: “نتتبع يوميا مخزون مادة القمح لتجديده”

الحكومة: “نتتبع يوميا مخزون مادة القمح لتجديده”

2022-05-26 / 16:27
Photo of “ريلمي” تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد realme 9 Pro + 5G

“ريلمي” تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد realme 9 Pro…

2022-05-26 / 15:24
Photo of رسميا.. الحكومة توافق على توسيع مساحة منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل

رسميا.. الحكومة توافق على توسيع مساحة منطقة التسريع الصناعي…

2022-05-26 / 14:53

تعليق واحد

  1. تصنيف يعتمد على نفقات الخردة فقط ولا ياخذ بعي الاعتبار شهامة الجنود وعقيدتم.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق