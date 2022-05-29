طقس الأحد ..سحب غير مستقرة مع نزول قطرات مطرية

2022-05-29 / 08:56
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وبالسهول الداخلية.

كما يرتقب تمركز سحب غير مستقرة مع نزول قطرات مطرية أو زخات مطرية مرفوقة برعد محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط و المناطق المجاورة لهما و كذا بشرق البلاد، في حين ستتشكل كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة و محلية بسهول المحيط الأطلسي.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما مع تناثر حبات من الغبار محليا بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية و شمال الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل انخفاض مستمر لدرجات الحرارة خلال النهار .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و16 درجة بالأطلس والريف، وما بين و 02 و27 درجة بالجنوب الشرقي، شمال-شرق البلاد و بالمناطق الشرقية و الجنوبية للأقاليم الصحراوية، و ستكون ما بين و 16 و20 درجة بباقي جهات المملكة

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان إلى هائج، وهادئ إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش وما بين طرفاية وبوجدور، فيما سيكون قليل الهيجان إلى محليا هائج بباقي السواحل.

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