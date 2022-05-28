المغرب يحصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

هبة بريس - وكالات

حصل المغرب على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية برسم الفترة 2022ـ2025، وذلك بعد انتخابه ممثلا لمجموعة دول شرق البحر المتوسط خلال أشغال الدورة الـ75 للجمعية العامة للمنظمة المنعقدة بجنيف ما بين 22 و28 ماي.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية المغربية، أمس الجمعة، أن المغرب كان مرشحا لشغل أحد المقعدين الشاغرين المخصصين لمنطقة شرق البحر المتوسط، مضيفا أنه استطاع أن يحظى بدعم الدول الأعضاء في المنظمة.

وأوضح البيان أن ذلك الانتخاب تم “بفضل تعبئة مجموع الأجهزة الدبلوماسية للمملكة بتنسيق وثيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، ويشكل “تأكيدا على مصداقية عمل المملكة داخل منظمة الصحة العالمية من أجل النهوض بالصحة العالمية”.

واعتبر البيان أن عضوية المغرب تعكس “ثقة المجتمع الدولي في حصافة مقاربة المغرب في مجال تدبير الجائحة”، مؤكدا أن المغرب سيعمل خلال فترة ولايته على المساهمة في إنجاز هدف “المليارات الثلاثة” الذي يقوم عليه المخطط الاستراتيجي الخماسي لمنظمة الصحة العالمية.

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