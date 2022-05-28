السنتيسي رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر الحركة الشعبية

هبة بريس - الرباط

جرى اليوم السبت اختيار ادريس السنتيسي رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل لحزب الحركة الشعبية، ونبيل اليزيدي نائبا له، فيما سيتكلف سعيد معنان بمهمة مقرر لأشغالها.

ووجه ادريس السنتيسي رسالة شكر إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وكافة الحاضرين لأشغال المجلس الوطني الذي انعقد اليوم، عقب انتخابه رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل.

وقال السنتيسي: “أعبر لكم جميعا عن إحساسي ووعيي بثقل هذه المسؤولية التي هي تكليف وليس تشريف” مؤكدا حرصه على مواكبة عمل اللجن الفرعية بمعية أعضاء مكتب اللجنة التحضيرية والسهر على توفير الشروط الملائمة لعملها

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