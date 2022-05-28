PARIS, FRANCE - MAY 28: Mohamed Salah of Liverpool FC and David Alaba of Real Madrid CF battle for the ball during the UEFA Champions League final match between Liverpool FC and Real Madrid at Stade de France on May 28, 2022 in Paris, France. (Photo by Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images)

ريال مدريد يطيح بليفربول ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

2022-05-28 / 22:46
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هبة بريس - القسم الرياضي

توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، بعد الفوز على ليفربول (1-0) في النهائي الذي أقيم على ملعب ” فرنسا ” في العاصمة الفرنسية باريس.

بداية الشوط الأول من المباراة كانت قوية من جانب ليفربول الذي سيطرة على الكرة وخلق الفرص، حيث أرسل أرنولد كرة عرضية خطيرة أبعدها ميليتاو في الدقيقة 4، وفي الدقيقة 16 كاد صلاح أن يفتتح النتيجة لكن كورتوا تصدى للكرة ببراعة، ثم عاد صلاح وسدد كرة قوية ولكن كورتوا واصل تألقه كالعادة.

وفي الدقيقة 20، كاد ليفربول أن يسجل هدف التقدم بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا ثم ارتطمت في القائمة ثم أمسكها كورتوا، ثم واصلت أفضلية ليفربول من حيث السيطرة والانتشار الجيد على أرض الملعب، بينما فشل ريال مدريد في تهديد مرمى إليسون.

وكاد صلاح أن يسجل هدف التقدم برأسية بعد كرة عرضية لكن بين أحضان الحارس كورتوا، وفي الدقيقة 43 سجل بنزيما هدف التقدم لكن الغي بداعي التسلل، ثم أكد الحكم صحة وجود التسلل بعد الإستعانة بتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

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