تونس ..القضاء يصدر أمرا بحظر سفر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

2022-05-28 / 22:23
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هبة بريس - وكالات

قرّر القضاء التونسي، امس الجمعة، حظر السفر على 34 متهمًا في قضية تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الذي ينتقد بشدة قرارات الرئيس قيس سعيّد.

ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية قولها “أصدر قاضي التحقيق قرارًا يقضي بتحجير (منع) السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري”.

وأضافت أنه “يتهم في القضية 34 شخصًا من بينهم راشد الغنوشي”.

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