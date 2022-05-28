مساجد هولندا تفتح أبوابها لغير المسلمين في “اليوم المفتوح”

هبة بريس - وكالات

فتحت مساجد جنوب هولندا أبوابها لأتباع الديانات الأخرى في الفعالية السنوية لـ”يوم المسجد المفتوح”.

وفي مركز سخيدام يلدز الإسلامي الذي يضم مسجدا، استقبل القائمون على المسجد مجموعة من الزوار الهولنديين.

وأطلع رئيس المركز زكريا بوداك الزوار الهولنديين على تعاليم الدين الإسلامي، بهدف إزالة كل الأحكام المسبقة بحق الإسلام والمسلمين في الغرب.

وفي حديث للأناضول، قال روب يبيرلان أحد زوار المركز الإسلامي: “هذه أول زيارة لي للمسجد، كان لدي فضول عما يجري داخل المسجد ومن أجل هذا أتيت، المكان الذي كان في مخيلتي كان مختلفا، ولكن المكان أراه جميلا جداً”.

أما الزائرة ميريل فان دير فارت، فأشارت إلى أنها زارت العديد من المساجد سابقا، إلا أنها أولى زياراتها للمركز الإسلامي.

وقالت: “جئت للتعرف على المزيد من تعاليم الإسلام. بشكل عام الناس لا يعلمون الكثير عن الإسلام”.

أما فرانس فيركادي فأشار إلى أنه شهد إنشاء المركز الإسلامي وشارك في إفطار رمضان.

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