بعد تصريحات تعادي وحدة المغرب ..بوتين يقيل سفير بلاده بالجزائر

هبة بريس - الرباط

نشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا ، أمس الجمعة، مرسوما للرئيس بوتين يتضمن تعيين سفراء جدد في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وذكر المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية بتاريخ 27 ماي 2022 رقم 321 تعيين السفير “فاليريان شوفايفا” سفيرا فوق العادة لروسيا في الجزائر، وذلك بعد إنهاء مهامه من منصبه كسفير في المغرب.

وربطت عدة مصادر تعيين بوتين لسفير جديد لبلاده بالجزائر ، بالتصريحات التي نقلت عن بلياليف ودفاعه عن ماوصفه ب “حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير مصيرهما”، موردا أن “مواقف الجزائر وموسكو متطابقة إزاء عدة قضايا دولية “.

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