ابتدائية طنجة

الشغب الرياضي ..ايداع 35 شخصا السجن الاحتياطي بطنجة

2022-05-28 / 20:06
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هبة بريس - مكتب طنجة

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة ، اليوم السبت ، بايداع 35 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة أحداث الشغب التي أعقبت مباراة اتحاد طنجة ونهضة بركان .

واندلعت أحداث شغب، بعد نهاية مباراة اتحاد طنجة ونهضة بركان، الاربغاء الماضي عن مؤجل الجولة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية الدرجة الأولى نتج عنها خسائر مادية بممتلكات عمومية.

وذكرت المصادر، أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن طنجة، ليلة الأربعاء، “أسفرت عن ضبط 42 شخصا، وذلك للاشتباه في تورطهم في هذه الأحداث، مشيرة إلى أن، وفق معطيات أمنية، المشتبه فيهم، وضمنهم 23 قاصرا، أقدموا على تكسير بعض المقاعد في الملعب الكبير بمدينة طنجة، إلى جانب قيامهم برشق القوات العمومية بالحجارة”، ما أدى إلى “إصابة أربعة شرطيين بجروح طفيفة وإلحاق خسائر مادية بخمس سيارات للأمن الوطني”.

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