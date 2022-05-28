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وجدة .. توقيف عشريني متورط في ترويج أجهزة للغش في الإمتحانات

2022-05-28 / 19:25
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هبة بريس – وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، صباح اليوم السبت 28 ماي الجاري، من توقيف طالب يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج أجهزة لاسلكية مهربة وسماعات دقيقة يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات المدرسية، حيث تم العثور بحوزته على 20 سماعة لا سلكية دقيقة وبطائق من نوع (VIP Pro).

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

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‫4 تعليقات

  1. الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله دائما في خدمة مصالح القارة السمراء الأفريقية وحمايتها من التطرف ..

  2. يجب التصدي لظاهرة الغش بكافة الوسائل المتاحة فلا يمكن لطالب لا يفقه شئ النجاح بنقطة عالية ويتم اختياره في الانتقاء الأولي وطالب أخد نقطة متوسطة بعرق جبينه لا يمر في الانتقاء

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