سطات…الكرايم تنظم ورشات حول المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية

2022-05-28 / 19:02
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

انسجاما مع المجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة نحو تحقيق الجودة داخل المؤسسات التعليمية، وفي إطار مواكبة المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية والدينامية التي تعرفها المؤسسات التعليمية منذ انطلاقها، نظمت مجموعة مدارس الكرايم اليوم السبت، لقاء تواصليا أطرته الأستاذة زينب بستاني، تم من خلاله رصد واقع الممارسة المهنية لأطر التدربس واحتكاكهم بالميدان، كما تمت مناقشة الحلول والبدائل لاستشراف مدرسة الجودة وإعادة الاعتبار لمهنة التعليم.

اللقاء الذي حضرته الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسة، ثمن من خلاله الأساتذة المنخرطون في هذه الورشة المقاربة التشاركية التي تبنتها الوزارة الوصية من خلال مسلسل المشاورات الوطنية التي تم اطلاقه من أجل إغناء خارطة الطريق و جددوا انخراطهم الفعلي من أجل النهوض بالمدرسة العمومية المغربية.

وفي سياق متصل، نظمت المؤسسة ورشات مع التلميذات والتلاميذ، أطرتها ذات الأستاذة ذاتها، تم من خلالها الانصات لحوارات وأفكار المتعلمين والمتعلمات، وتشبعهم بفكرة تفعيل أنشطة الحياة المدرسية لما لها من أدوار طلائعية في خلق بيئة تربوية سليمة الإبداعية تختزل في عمقها دلالات تعكس مدرسة حلمهم، مؤكدين عزمهم لإغناء خارطة طريق تجويد المدرسة العمومية عبر انخراطهم في الأندية التربوية والمساهمة في معالجة كافة المظاهر التي من شأنها أن تؤثر على تحقيق مدرسة الجودة.

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