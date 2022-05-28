نيجيريا.. مقتل العشرات فى تدافع للحصول على تبرعات غذائية مجانية

هبة بريس - وكالات

أكدت الشرطة النيجيرية اليوم السبت 28 مايو 2022 مقتل واحد وثلاثين شخصاً، وإصابة أكثر من سبعة آخرين، في حادث تدافع خلال فعالية لإحدى الكنائس جنوبي البلاد. وقالت غريس إيرينغ-كوكو المتحدثة باسم الشرطة في ريفر ستيت، لوكالة الأنباء الألمانية: “اشتمل التدافع على حشد كبير جاء للحصول على تبرعات غذائية مجانية”.

وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى أنه كان هناك نوع من التزاحم بين الحشد قبل بدء الفعالية في مدينة بورت هاركورت وهو ما أدى إلى التدافع.

وذكر المنفذ الإعلامي المحلي بانش في وقت سابق أن العشرات من الأشخاص تجمعوا من أجل فعالية “شوب فور فري” الخيرية التي تنظمها كنيسة كينجز اسيمبلي والتي أقيمت عند نادي بورت هاركورت بولو كلاب، واصطف الكثيرون من أمس الجمعة للدخول.

وتردد أنه جرى نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى بورت هاركورت العسكري القريب.

وشهدت نيجيريا عدة حوادث تدافع بسبب توزيع الطعام في السنوات الأخيرة، بينها تدافع ضمن برنامج غذائي تابع لوكالة إغاثة في شمال ولاية بورنو حيث دُهست سبع نساء حتى الموت العام الماضي.

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