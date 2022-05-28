جون أفريك : طموح الجزائر للعب بورقة الغاز يصطدم بضعف امكانياتها ووسائلها

هبة بريس - الرباط

سلطت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، الضوء على قضية أزمة الغاز التي طفت على السطح مؤخرا بسبب الحرب الاوكرانية الروسية وتهديد هذه الاخيرة بقطع الامدادات عن عدد من الدول الأروربية .

ونشرت المجلة الفرنسية الواسعة الانتشار ، حوارا مع الخبيرة آديلين المحمدي، المديرة العلمية لمركز الأبحاث الاستراتيجية AESMA والخبيرة في العلاقات العربية الروسية، خلص الى ان الجزائر لايمكنها قطعا تعويض روسيا في مجال الغاز .

وأضافت “جون افريك ” إن الجزائر لا تمتلك الإمكانيات والوسائل التي قد تجعلها بديلا لروسيا في مجال الغاز بالنسبة للدول الغربية” مضيفة إن العقبات التي تواجه الجزائر، تتعلق بقدراتها الذاتية المحدودة، عكس ماتروج له الجزائر بخصوص تجنبها التاثير على علاقاتها “القوية ” مع موسكو .

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