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أبطال أوروبا..لقاء “العظماء” بين ليفربول وريال مدريد في النهائي

2022-05-28 / 18:06
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هبة بريس - الرياضة

يسعى فريقا ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة يتوقع أن تكون مثيرة وممتعة مساء السبت.

ويتطلع ليفربول للفوز بالبطولة للمرة السابعة، بينما يأمل الريال في خطف اللقب للمرة الرابعة عشرة.

ومن المتوقع وصول نحو 60 ألف مشجع لليفربول – كثير منهم بدون تذاكر – إلى العاصمة الفرنسية حيث يحاول فريق يورغن كلوب جمع الفوز بكل من كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، ودوري أبطال أوروبا في مباراتهم 63 والأخيرة في موسم 2021-22.

حقق ريال مدريد رقمًا قياسيًا في الفوز 13 مرة، ويتطلع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي للفوز بالمسابقة للمرة الرابعة – وهو أكبر عدد لمدرب في تاريخ البطولة – بعد قيادته لميلان (2002-2003، 2006-2007) وريال (2013-14) إلى البطولة الأوروبية المرموقة.

يتجه ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في خمسة مواسم، في أعقاب خيبة الأمل من الخسارة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي.

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