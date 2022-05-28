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أساتذة التعاقد يعلنون عن خطوة تصعيدية جديدة

2022-05-28 / 18:01
هبة بريس - الرباط

كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة “المتعاقدين” عن مااعتبرته برنامجا نضاليا جديدا، بخوض إضراب عن العمل ابتداء من فاتح يونيو، وأشكالا احتجاجية إقليمية وجهوية وقطبية.

وأعلنت تنسيقية اساتذة التعاقد عن خطوات برنامجها النضالي بداية بمقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين وكل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة المواكبة وكل ما يتعلق بهم، ومقاطعة جميع التكوينات غير الديداكتيكية، بالإضافة إلى مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار وتسليم النقط للإدارة ورقيا.

وكشف اساتذة التعاقد عن خوضهم أشكالا احتجاجية محلية، واحتجاجات إقليمية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة، أيام 2،1 و3 يوليوز المقبل رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.

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