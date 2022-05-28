احباط تهريب أسلحة نارية بمعبر سبتة المحتلة

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت المصالح الأمنية والجمركية أمس الجمعة ، من احباط محاولة تهريب أسلحة نارية على متن سيارة من نوع “فورد ترانزيت”، بمعبر باب سبتة المحتلة .

وقد تم حجز الاسلحة النارية على متن سيارة مرقمة بفرنسا ويقودها شخص من جنسية فرنسية ، ويتغلق الامر ببندقية من نوع “كاربين”، وكاتم للصوت وقوس للرماية، ومحجوزات أخرى عبارة عن خراطيش وشواحن الرصاص.

وقد جرى توقيف صاحب السيارة وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه.

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