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اختطفا قاصر وعرضاها للاعتداء الجنسي.. توقيف شخصين بأكادير

2022-05-28 / 17:28
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، زوال اليوم السبت 28 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و27 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وارتكاب اعتداء جنسي في حق فتاة قاصر.

وكان المشتبه فيهما قد أرغما الضحية البالغة من العمر 14 سنة، والتي تقطن بنفس الحي السكني، على مرافقتهما تحت التهديد على متن دراجة نارية، وذلك قبل أن يعرضها أحدهما لاعتداء جنسي باستعمال التهديد بالعنف.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويتي المشتبه فيهما، وتوقيفهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز الدراجة النارية المستعملة في هذه القضية.

وقد تكلفت خلية التكفل بالنساء والقاصرين ضحايا العنف بتقديم الدعم اللازم للضحية القاصر، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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