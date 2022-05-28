اشباعتو يقطر الشمع على بنعبد الله: ‏‎ ‎لا نقبل مهاجمة الحكومة للتغطية ‎على ‏الترشح لولاية رابعة

هبة بريس

انتقد مروان اشباعتو، عضو المكتب ‏السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار تصريحات نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب ‏التقدم والاشتراكية، ضد الحكومة، معتبرا أنه يحاول تبرير ترشحه للولاية الرابعة عبر ‏الهجوم على الحكومة. ‏

وقال اشباعتو، في كلمة له خلال المؤتمر الجهوي للحزب المنعقد اليوم السبت بجهة ‏الداخلة وادي الذهب، “هناك أمين عام لحزب سياسي عريق، يحاول أن يبرر ترشحه ‏للأمانة العامة لحزبه للولاية الرابعة على التوالي عبر مهاجمة الحكومة، وهادشي ‏ميمكناش نقبلوه، لأن الحكومة خدامة”.‏

وفي المقابل أكد عضو المكتب السياسي لحزب الحمامة بأن تقاليد الحزب الأحرار منذ ‏تأسيسه ترتكز ‏على الوضوح وإعداد الخلف والتداول الديمقراطي على المهام الحزبية، ‏مشيرا إلى أن زعماء ‏الحزب من عصمان إلى أخنوش مرورا بالمنصوري ومزوار، ‏بصموا تاريخ الحزب ‏وتركوا الخلف يشتغل بكل أريحية وجدية، لإيمانهم الكبير بالتداول ‏الديمقراطي للمهام ‏الحزبية”.‏‎ ‎

وانتقد ما يحاول حزب العدالة والتنمية الترويج له بشأن برنامج الرميد، موضحا أن ‏الحكومة ماضية في تنزيل برامجها، وعلى رأسها تلك المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية ‏وفق التوجيهات الملكية، التي سيستفيد منها جميع المغاربة، بمن فيهم المستفيدون من ‏برنامج لاراميد.‏

وثمن القيادي التجمعي المجهودات الحكومية، مبرزا أن الحكومة لديها التزامات واضحة ‏في البرنامج الحكومي، و”تعمل جاهدة على تنفيذها وحصيلتها الأولية أكبر دليل‎”‎، معتبرا ‏أن الحكومة لن تتنازل على أوراش الصحة والتعليم، قائلا لا أعتقد أن هناك حكومة عاشت ‏كل هذه الأزمات مجتمعة الجائحة والجفاف والسياق الدولي، والحكومة تقوم بإجراءات ‏لتبقى الأسعار مستقرة”.‏

وأشار أن الحكومة رصدت 15 مليار درهم إضافية لصندوق المقاصة، كما قدمت دعما ‏كذلك لمهنيي النقل في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.‏

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