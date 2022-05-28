اشباعتو يقطر الشمع على بنعبد الله: لا نقبل مهاجمة الحكومة للتغطية على الترشح لولاية رابعة
انتقد مروان اشباعتو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار تصريحات نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ضد الحكومة، معتبرا أنه يحاول تبرير ترشحه للولاية الرابعة عبر الهجوم على الحكومة.
وقال اشباعتو، في كلمة له خلال المؤتمر الجهوي للحزب المنعقد اليوم السبت بجهة الداخلة وادي الذهب، “هناك أمين عام لحزب سياسي عريق، يحاول أن يبرر ترشحه للأمانة العامة لحزبه للولاية الرابعة على التوالي عبر مهاجمة الحكومة، وهادشي ميمكناش نقبلوه، لأن الحكومة خدامة”.
وفي المقابل أكد عضو المكتب السياسي لحزب الحمامة بأن تقاليد الحزب الأحرار منذ تأسيسه ترتكز على الوضوح وإعداد الخلف والتداول الديمقراطي على المهام الحزبية، مشيرا إلى أن زعماء الحزب من عصمان إلى أخنوش مرورا بالمنصوري ومزوار، بصموا تاريخ الحزب وتركوا الخلف يشتغل بكل أريحية وجدية، لإيمانهم الكبير بالتداول الديمقراطي للمهام الحزبية”.
وانتقد ما يحاول حزب العدالة والتنمية الترويج له بشأن برنامج الرميد، موضحا أن الحكومة ماضية في تنزيل برامجها، وعلى رأسها تلك المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية، التي سيستفيد منها جميع المغاربة، بمن فيهم المستفيدون من برنامج لاراميد.
وثمن القيادي التجمعي المجهودات الحكومية، مبرزا أن الحكومة لديها التزامات واضحة في البرنامج الحكومي، و”تعمل جاهدة على تنفيذها وحصيلتها الأولية أكبر دليل”، معتبرا أن الحكومة لن تتنازل على أوراش الصحة والتعليم، قائلا لا أعتقد أن هناك حكومة عاشت كل هذه الأزمات مجتمعة الجائحة والجفاف والسياق الدولي، والحكومة تقوم بإجراءات لتبقى الأسعار مستقرة”.
وأشار أن الحكومة رصدت 15 مليار درهم إضافية لصندوق المقاصة، كما قدمت دعما كذلك لمهنيي النقل في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
تعليق واحد
عندك لوجه باش تهضر اشباعتو مزال ما شباعتو .اللهيعطيكوم الانقراض، اللهم آمين