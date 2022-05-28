نادي الرجاء ينفي تخصيص مقره لتوزيع تذاكر جماهير الأهلي

2022-05-28 / 16:46
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هبة بريس

كشف نادي الرجاء البيضاوي، اليوم السبت، حقيقة تخصيص مقره لتوزيع تذاكر ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا على جماهير النادي الأهلي ‏المصري المقيمين بالمغرب.‏

ونفى النادي الأخضر في بيان رسمي له ما جاء في بيان النادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، وأكد عدم تداخله بأي شكل من الأشكال في البروتوكول المرتبط بهذه المباراة.

وكان النادي الأهلي المصري وجه من خلال بيان له، أمس الجمعة، الدعوة للجماهير المصرية المتواجدة في المغرب لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وأن من يرغب في الحصول على التذاكر عليه التوجه إلى منطقة أوازيس، مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء، وسوف يتسلم تذكرة المباراة فور حضوره مباشرة بموجب صورة جواز السفر المصري.

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تعليق واحد

  1. هذا الأمر لازمو تحقيق وإخراج المتورطين للعلن كانوا مغاربة أو غيرهم

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