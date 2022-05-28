وهبي: “لا نتبنى خطاب التباكي.. ومن رحم الصعوبات تولد الإرادة الديمقراطية”

2022-05-28 / 15:52
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هبة بريس

أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن مكونات الأغلبية الحكومية ومنها وزراء حزبه، لا يتبنون خطاب الأزمة، أو خطاب التباكي إزاء الواقع الصعب الذي يمر منه اقتصادنا الوطني.

وقال وهبي في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب، يومه السبت، “نحن في حزب الأصالة والمعاصرة وفي الحكومة عموما، لا نعتبر الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا من جراء التأثيرات المالية والعالمية التي حملت لنا ارتفاعا مهولا في أسعار كل المواد الأولية والأساسية، لا نعتبرها قدرا سيئا أو نفهمها كسوء حظ في السياسة، لأن مواطناتنا ومواطنينا لم يصوتوا على حزب الأصالة والمعاصرة إلا لكي يقدم لهم مناضلوه داخل الحكومة وفي كل مواقع المسؤولية، الحلول المثلى للمشاكل اليومية التي تعترض حياتهم”

لهذا، يضيف وهبي، ف”إننا كديمقراطيين نملك من الوعي التاريخي ما يكفي لكي نفهم أن اللحظة الصعبة التي تقف أمامنا اليوم، وفي جميع الأحوال هي تشريف التاريخ لنا، لكي نساهم في تقدم بلادنا.. فمن رحم الصعوبات تولد الإرادة الديمقراطية الوطنية الصلبة، القادرة على تحويل المعاناة إلى فعل سياسي، يدشن لمرحلة جديدة تضمن لمسار وطننا التنمية والتقدم”.

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