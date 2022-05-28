جوزيف عطية يصدر “وحداني” وقريبا أغنية مغربية

2022-05-28 / 16:23
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نجلاء مزيان

أصدر الفنان اللبناني جوزيف عطية، جديده الفني، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب” واختار عطية لجديده عنوان “ وحداني ”، التي تصدرت الترند العربي على موقع يوتيوب.

اغنية “ وحداني ” عودة جديدة من عطية للأغاني العاطفية باللهجة المصرية، والتي تعامل من خلالها على مستوى الكلمات مع الشاعر اخو مريم، فيما أشرف محمد رحيم  على تلحينها، و جمال ياسين على توزيعها.

و في سياق آخر، يستعد جوزيف عطية لتصوير اغنية جديدة في دبي من إنتاج شركة ستار سيستم، بمشاركة الفنان فوضيل ، حيث اختار أن تكون باللهجة المغربية وتحمل طابع ايقاعي صيفي بإمتياز.

ويعرف عطية انتعاشة فنية كبيرة في الفترة الأخيرة من خلال جولة فنية تقوده للعديد من دول العربية و الاوروبية والأمريكية لإحياء مجموعة من السهرات الفنية، حيث يتواجد حاليًا في جزيرة كايمان لإحياء واحد من أهم المناسبات الفنية.

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