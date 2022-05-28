تطوان..الملتقى الأول للإعلام المدرسي والمهني بالثانوية التأهيلية محمد عزيز الحبابي

2022-05-28 / 15:21
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مكتب تطوان

تنفيذا للقانون الاطار 51.17 و تفعيلا للمشروع 13 “ارساء نظام ناجع للتوجيه المبكر و التنشيط المدرسي و المهني والجامعي”, نظمت الثانوية التأهيلية محمد عزيز الحبابي بالجماعة الترابية صدينة، و تحت اشراف الأطر الادارية والتربوية بالمؤسسة ونادي أفاق للتوجيه واكتشاف المهن، الملتقى المحلي الأول للإعلام المدرسي والمهني بمؤسسة محمد عزيز الحبابي بصدينة لفائدة تلاميذ المؤسسة و تلاميذ المؤسسات التعليمة بالجماعة، تحت شعار “التوجيه المدرسي و الجامعي والمهني في خدمة المشروع الشخصي للمتعلم “.

و شهد الملتقى مشاركة مؤسسات التعليم العالي المتمثلة في الكليات والمعاهد والمدارس التابعة لجامعة عبد المالك السعدي ومعاهد التكوين المهني المتواجدة بإقليم تطوان.

و تم تنظيم فعاليات هذا الملتقى في جو بهيج بقاعة الانشطة بالمؤسسة، حيث و ابتداء من الساعة العاشرة تم افتتاح انشطة الملتقى طبقا للبرنامج المحدد، بحضور ممثل عن قائد قيادة الملاليين، و رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية و التوجيه نيابة عن المدير الاقليمي , و المسؤولة عن برنامج افاق بالمديرية ونائب جماعة صدينة القروية ورئيس جمعية امهات والاباء واولياء التلاميذ بالمؤسسة ورئيسة جمعية الصدى النسوية و ممثلي جمعية النجاح للتنمية الفلاحة والاجتماعية بصدينة، ومديري مؤسسات المجموعة المدرسية المندمجة محمد عزيز الحبابي.

و قام المدعون بزيارة اروقة الملتقى، ليتم بعد ذلك استقبال المتعلمات والمتعلمين. حيث استفاد جميع تلاميذ المؤسسة بمختلف مستوياتهم وشُعَب مسالكهم من لقاءات مباشرة مع اطر التوجيه بالمؤسسات المشاركة ، حيث تمت خلالها الاجابة عن تساؤلاتهم و التعرف على العروض التربوية و التخصصات التكوينية و الدراسية المتاحة و كذا الاختيارات الممكنة وشروط القبول للولوج لهذه المؤسسات.

كما استقبلت اروقة الملتقى عينات من تلاميذ السنة الثالثة اعدادي و السادسة ابتدائي المتوافدين من مؤسسات المجموعة المدرسية المندمجة محمد عزيز الحبابي، قصد الاستئناس و اكتشاف المهن بالنسبة لتلاميذ السادسة ابتدائي و المساهمة في تمكن تلاميذ السنة الثالثة من التعرف على امكانيات التوجيه للتكوين المهني او ما بعد الباكالوريا كلا حسب مشروعه الشخصي.

وخصص فضاء في القاعة لتمرير رائز المولات المهنية و الشخصية لفائدة التلاميذ للتمكن من التعرف عن الذات و الجانبية الشخصية للمساعدة على الاختيار السليم لمساراتهم الدراسية والتكوينية.

الملتقى المحلي الاول للإعلام المدرسي و المهني كان مناسبة للانفتاح على مؤسسات التكوين العالي و التكوين المهني مما سيسمح للمتعلمين بتدقيق اختياراتهم وتوطيد مشاريعهم الدراسية والشخصية انسجاما مع ميولاتهم ومؤهلاتهم.

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