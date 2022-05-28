جريمة بشعة تهز المحمدية.. “مجهول” يقتل شابة ويصيب والدها بجروح خطيرة
هبة بريس
اهتز حي الحسنية بمدينة المحكمة في الساعات الأولى من صباح يومه السبت، على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها شابة ثلاثينية.
تفاصيل الجريمة، حسب شهود عيان، تعود الى إقدام المعني بالأمر، على اقتحام منزل الشابة حيث هاجم والدها بالسلاح الأبيض وتسبب له في إصابات وجروح متفاوتة الخطورة، ووجه لها طعنات أردتها قتيلة، قبل أن يقوم بالفرار.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية وعناصر السلطات المحلية على عجل الى عين المكان، حيث تم نقل والد المجني عليها لتلقي الاسعافات اللازمة، فيما نقلت جثة الهالكة الى مستودع الأموات.
هذا وقد تمكنت المصالح الأمنية ساعات قليلة بعد الواقعة من اعتقال شخص يشتبه في تورطه في الجريمة للتحقيق معه .
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22 تعليقات
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم لاتدري الاسباب المسببة لهذه الجرائم البشعة التي يذهب ضحايا الابرياء ؛ هل هناك تقصير في الأمن الوطني ام ماذا سؤال يبقى مطروح دائما عند المسؤولين؟؟؟؟؟؟؟
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق الشرطة العلمية أن تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتها هذه الشابة لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
لاندري هل خلل في الأمن الوطني المغربي أم عدم التربية الخلقية وعدم التهور أو المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وووووو وووووووو وغيرها من مسببات ارتكاب الجرائم البشعة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم …
كثرة هذه الجرائم البشعة والنصب وسرقة وووووو وووووووو وغيرها في الأواني الأخيرة والاسباب واضحة كوضوح الشمس ؛ والسبب الأول هو البطالة والتشرد وقلة الأجهزة الأمنية داخل الأحياء لهذا يجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا للحد من انتشار الجرائم البشعة التي يذهب ضحايا الابرياء من شباب وشبات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
رحم الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون واشفي أبوها الذي أدى بنفسه إلى التهلكة عند محاولة إنقاذ إبنته من هذا المجرم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيه.
يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالاعدام ؛ ويقتل بنفس الطريقة البشعة التي ذهبت ضحيتها تلك الشابة إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهما واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب واشفي أبوها…
لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليه بالاعدام وقليل عليه حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية التي يذهب ضحايا الابرياء …
للاسف الشديد في المغرب لم يطبق الإعدام؛ لو كان يطبق على الأقل تخفف شيئاً ما من هذه الجرائم البشعة والنصب وسرقة وووووو وووووووو وغيرها..
من تعدى حدود الله وجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية…
اللهم اشفي الأب الذي أراد إنقاذ إبنته من هذا المجرم ولكن للاسف الشديد فشل في انقادها وذهبت ضحية المجتمع الذي لا يرحم وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
لنفرض ان هذا الشابة كانت له علاقة غرامية ادت مشاكل بينه وبين الضحية إلى هذه الجريمة هل الامن المسؤول عن هذه العلاقة لنكن واقعيين بعض الشيء هذه سوء النربية والافلام والمسلسلات المنحطة و كثرة الإختلاط والخروج والدخول وإذا تكلمت بكلة يقول عنك رجعي متخلف
في نظري ان كل من يحمل أي آلة حادة أو سلاح أبيض يحكم عليه بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم…
مثل هؤلاء الأشخاص المجرمين الذين يقومون بعمليات اجرامية بشعة يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة..رحم الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها الفردوس الأعلى.. إن لله وإن إليه راجعون مع الشفاء التام لوالدها..
ربما يكون انتقام هو الدافع وراء هذه الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتها هذه الشابة لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
مثل هؤلاء المجرمين أصبح عندهم القتل والاجرام لايساوي أي شيء عندهم وذالك راجع إلى عدم توفير الأمن والأمان والاستقرار في البلاد والفوضى فكيف يعقل ان لا يكثر مثل هذه الأفعال الإجرامية…
أصلا عندنا في المغرب لايطبق الإعدام ؛ المجرم يحكم عليه بشهرين فقط ومن بعد يخرج كأنه لم يفعل أي شيء ويكرر جريمته مرة أخرى لأنه يجد راحته في السجن…
كل هذا راجع إلى المشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وووووو وووووووو وغيرها. من المسببات في ارتكاب هاته الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتها هذه الشابة التي لاذنب لها رحمها الله واسكنها فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون…
عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الضحية اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان يآرب ولطفك بنا وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب…
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الضحية اللهم صبر اهليها وتغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون…
على الأقل يجب الحكم عليه ب20سنة وقليلة عليه مع الأشغال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية.