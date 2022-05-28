جريمة بشعة تهز المحمدية.. “مجهول” يقتل شابة ويصيب والدها بجروح خطيرة

هبة بريس

اهتز حي الحسنية بمدينة المحكمة في الساعات الأولى من صباح يومه السبت، على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها شابة ثلاثينية.

تفاصيل الجريمة، حسب شهود عيان، تعود الى إقدام المعني بالأمر، على اقتحام منزل الشابة حيث هاجم والدها بالسلاح الأبيض وتسبب له في إصابات وجروح متفاوتة الخطورة، ووجه لها طعنات أردتها قتيلة، قبل أن يقوم بالفرار.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية وعناصر السلطات المحلية على عجل الى عين المكان، حيث تم نقل والد المجني عليها لتلقي الاسعافات اللازمة، فيما نقلت جثة الهالكة الى مستودع الأموات.

هذا وقد تمكنت المصالح الأمنية ساعات قليلة بعد الواقعة من اعتقال شخص يشتبه في تورطه في الجريمة للتحقيق معه .

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