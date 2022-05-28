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انطلاق قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي حول الارهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في افريقيا

2022-05-28 / 13:26
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هبة بريس

افتتحت اليوم السبت بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية، اعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول موضوع “الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الافريقية”، بمشاركة المغرب.

ويأتي انعقاد هذه القمة بعد قمة أخرى استثنائية انعقدت أمس بمالابو وناقشت الأزمات الإنسانية في إفريقيا.

ويمثل السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مرفوقا بوفد رفيع ،صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أعمال القمتين.

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