وحيد خليلوزيتش يستدعي الشيبي لتعويض مزراوي

هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إستدعاء محمد الشيبي لاعب نادي الجيش الملكي للمنتخب الوطني المغربي وذلك قبل التوجه للولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مباراة ودية أمام المنتخب الأمريكي يوم الأربعاء فاتح يونيو بمدينة سينسيناتي.

ويأتي إستدعاء اللاعب محمد الشيبي، بعد أن تعذر على اللاعب نصير مزراوي السفر للولايات المتحدة والمشاركة في هذه المباراة الودية.

ويعاني نصير مزراوي من إصابة سابقة حيث سيواصل برنامجه التدريبي والعلاجي بمركب محمد السادس لكرة القدم، في إنتظار تقييم إحتمال مشاركته في مباراتي تصفيات الكان.

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