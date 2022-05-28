عراك بالأيدي بين الوفدين التركي والكردي في مؤتمر الشبيبة الاشتراكية بطنجة

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

شهد اليوم الأول من المؤتمر الدولي الذي تنظمه شبيبة حزب التقدم والاشتراكية بمدينة طنجة ، اشتباكا بالايدي بين وفدين يمثلان تركيا والأكراد .

المؤتمر الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام ، تحت شعار “نحو عالم جديد بشبابه” ، شهد يوم الافتتاحي أمس الجمعة ، اشتباكات بالايدي بين أفراد يمثلون الوفد التركي وأكراد بعد ملاسنات بينهم بسبب الصراع التاريخي القائم بين أنقرة وجماعات كردية تدعو الى الانفصال .

وعبر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من عدم استحضار اللجنة المنظمة ل”حساسية” تواجد الوفدين التركي والكردي بالمؤتمر، لتفادي تطور الامور وحدوث سيناريو قد يعصف بالمؤتمر .

ودخلت جماعات كردية في نزاع مسلح مع الجمهورية التركية، حيث تطالب بالانفصال عن تركيا لإنشاء دولة “كردستان المستقلة” أو لتأمين حكم ذاتي وقدر أكبر من الحقوق السياسية والثقافية للكُرد داخل الجمهورية التركية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1