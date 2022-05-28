إجهاض عملية تهريب 1.5 طن من المخدرات بسواحل طنجة

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري بأن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية ‏الملكية كانت تقوم بدورية في البحر الأبيض المتوسط أجهضت ،أمس الجمعة، عملية لتهريب المخدرات، وذلك بعد مطاردة قارب سريع قبالة سواحل مدينة طنجة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية مكنت من حجز 41 حزمة من المخدرات يبلغ وزنها الإجمالي حوالي طن ونصف طن، تم نقلها لميناء طنجة المدينة وتسليمها لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

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